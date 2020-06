Bei Mötzing Die Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht auf der B8

Am Sonntag, 21. Juni, gegen 17.12 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Opel-Fahrer die Bundesstraße B8 bei Schönach in Fahrtrichtung Regensburg. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, der in Richtung Straubing unterwegs war, überholte mit seinem weißen Fahrzeug zur gleichen Zeit eine längere Fahrzeugkolonne, die sich hinter einem Lkw gebildet hatte.