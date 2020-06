Die Polizei ermittelt Geräteschuppen aufgebrochen, Mountainbikes geklaut

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20. auf 21. Juni, in Beratzhausen in der Rhönstraße einen Geräteschuppen, der mit einem Bügelschloss versperrt war, auf und entwendete daraus drei Moutainbikes im Gesamtwert von circa 2.500 Euro.