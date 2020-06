Bei Wörth an der Donau Auffahrunfall auf der A3 – 10.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwochmorgen, 17. Juni, gegen 9.20 Uhr, kam es auf der Autobahn A3 bei Wörth an der Donau in Fahrtrichtung Passau zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.