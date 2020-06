Schussverletzungen 57-jähriger Mann in Regensburg tot aufgefunden – Verdächtiger (55) festgenommen

Foto: Alexander Auer

Am Donnerstagmorgen, 18. Juni, kam ein Mann in der Furtmayrstraße in Regensburg gewaltsam zu Tode. Ein Tatverdächtiger konnte durch die polizeiliche Fahndung unmittelbar in Tatortnähe festgenommen werden. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg dauern an.