Unfall bei Brennberg Gegenverkehr übersehen – zweimal wirtschaftlicher Totalschaden

Foto: 123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 16. Juni, befuhr ein 56-jähriger Landkreisbürger die Kreisstraße R42 in Richtung Brennberg und wollte vor Loidsberg nach links in eine Einfahrt abbiegen. Hierbei übersah er allerdings einen entgegenkommenden Golf-Fahrer.