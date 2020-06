Kontrolle auf der A3 Geldstrafe wegen eines Waffendeliktes nicht bezahlt – Polizei erwischt 33-Jährigen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 16. Juni, gegen 12 Uhr, kontrollierten Zivilkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg einen 33-jährigen Mann, der als Beifahrer in einem Pkw mit drei weiteren Personen auf der Autobahn A3 im Bereich der Anschlussstelle Sinzing in Fahrtrichtung Regensburg unterwegs war.