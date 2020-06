Polizei ermittelt 20-Jährige bestellt Louis-Vuitton-Handtasche für 850 Euro und erhält sie nie

Bereits am Freitag, 5. Juni, kaufte eine 20-jährige Chamerin im Internet in einer dortigen Verkaufs-App eine Louis-Vuitton-Handtasche für 850 Euro. Die 20-Jährige überwies auch den zuvor genannten Geldbetrag auf ein Konto in Großbritannien.