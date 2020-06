Bei Thalmassing Lkw auf Abwegen – Zeuge stoppt Fahrer

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 12. Juni, befuhr gegen 10.10 Uhr ein ausländischer Lkw-Fahrer die Gemeindeverbindungsstraße von Wolkering in Richtung Thalmassing. Bereits in Wolkering kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Treppenstufe, wobei diese beschädigt wurde.