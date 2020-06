Zeugen gesucht Unbekannter fährt gegen geparkten Ford und haut ab

In der Zeit von Montag, 8. Juni, 15 Uhr, bis Dienstag, 9. Juni, 16 Uhr wurde in der Fichtelgebirgstraße in Regensburg ein geparkter, roter Ford Fiesta angefahren und beschädigt.