Rettungskräfte nutzten Behelfsauffahrt Crash auf der A3 im Baustellenbereich

Foto: Alexander Auer

Auf der A3 in Fahrtrichtung Neutraubling kam es am Mittwochnachmittag, 10. Juni, auf höhe des Jahnstadions zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Zwei Personen wurden hierbei verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.