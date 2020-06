Anzeiger erstattet 23-Jähriger unter Drogeneinfluss versucht, der Polizeikontrolle zu entkommen

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Montag, 8. Juni, sollte in der Hartinger Straße in Neutraubling gegen 22 Uhr ein 23-Jähriger kontrolliert werden, der mit dem Firmenfahrzeug seines Arbeitgebers unterwegs war. Als der Fahrer die Beamten erblickte, wendete er sein Fahrzeug und versuchte die Kontrollstelle zu umfahren.