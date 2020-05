Die Polizei sucht Zeugen Fußgänger auf dem Gelände einer Tankstelle in Sinzing angefahren

Foto: Wendell Franks/123rf.com

Bereits am Donnerstag, 28. Mai, kam es zu einer Berührung zwischen einer Autofahrerin und einem Fußgänger im Bereich einer Tankstelle am Reitfeld in Sinzing.