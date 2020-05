Hinweise erbeten Unbekannter fährt Alleebaum um und haut ab

Am Mittwoch, 27. Mai, im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 15.45 Uhr, wurde in der Straubinger Straße in Pfatter ein kleiner Alleebaum von einem unbekannten Fahrzeug umgefahren.