Hinweise erbeten Versuchter Wohnungseinbruch in Furth im Wald

Foto: 123rf.com

In der Nacht zum Mittwoch, 27. Mai, zwischen 1 und 2 Uhr, versuchte ein Unbekannter in der Wasserstraße in Furth im Wald eine Eingangstüre aufzubrechen, was ihm allerdings nicht gelang. Zuvor hatte er offensichtlich im Gartenhäuschen nach Wertgegenständen gesucht.