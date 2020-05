Personenkontrolle 21-Jähriger flüchtet vor der Polizei und wirft dabei Marihuana weg

Am Sonntag, 24. Mai, gegen 21 Uhr, sollte ein 21-jähriger Mann in der Aussiger Straße in Neutraubling einer Personenkontrolle unterzogen werden. Beim Anblick der Beamten ergriff der Mann sofort die Flucht, konnte jedoch von den Beamten eingeholt werden.