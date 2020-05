Fahrlässige Körperverletzung BMW-Fahrer übersieht beim Abbiegen einen Radfahrer

Foto: Photographee.eu/123rf.com

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 23. Mai, übersah ein 57-jähriger BMW-Fahrer in Regensburg beim Rechtsabbiegen von der Brennes- in die Nordgaustraße einen 26-jährigen Radfahrer, der sich beim folgenden Sturz leichte Verletzungen zuzog.