Die Kripo ermittelt Betrüger geben sich als Verwandte aus und ergaunern sich mehrere tausend Euro

Foto: 123rf.com

Bislang unbekannte Täter riefen in den letzten Tagen wieder vermehrt bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Oberpfalz an, um auf betrügerische Art und Weise an Geld zu kommen. In Regensburg kam es zu einer Geldübergabe von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.