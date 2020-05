Die Polizei sucht Zeugen Frau sexuell belästigt – zwei Männer kamen der 26-Jährigen zu Hilfe

Foto: Ursula Hildebrand

Wie erst nachträglich bekannt wurde, kam es am Montag, 18. Mai, gegen 18 Uhr, an der Bushaltestelle am Ernst-Reuther-Platz in Regensburg zu einer sexuellen Belästigung.