Ungebremst Auffahrunfall in Hemau – zwei Verletzte, 25.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 19. Mai, gegen 16.20 Uhr, wollte eine BMW-Fahrerin in Hemau von der Nürnberger Straße nach links in Richtung Ried abbiegen. Dazu verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Ein hinter ihr fahrender Ford-Fahrer übersah den BMW und fuhr ungebremst auf das vorausfahrende Auto auf.