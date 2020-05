Täterhinweise erbeten „Stillen Verkäufer“ samt Geldkassette geklaut

Foto: 123rf.com

Bisher unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Donnerstag, 30. April, 18 Uhr, bis Montag, 4. Mai, 9 Uhr, einen „stillen Verkäufer“ vor dem Büro der Chamer Zeitung in Roding. Dabei handelte es sich um einen roten Metallständer samt befestigter Geldkassette, in dem die Münchner Abendzeitung ausgestellt wird.