JVA Hauptverhandlung vor Gericht geschwänzt – Polizei erwischt gesuchten 32-Jährigen

Foto: Bundespolizei

Bundespolizisten haben am Sonntag, 17. Mai, einen gesuchten 32-Jährigen vorläufig festgenommen und nach richterlicher Vorführung am Montagnachmittag, 18. Mai, in die Justizvollzugsanstalt Regensburg eingeliefert.