Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt E-Bike

Foto: Markus Mainka/123rf.com

Am Freitag, 15. Mai, in der Zeit von circa 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr, stellte eine Radfahrerin ihr E-Bike in Bad Kötzting beim Edeka-Markt im Bahnhofsweg ab. Als sie nach dem Einkauf zum Rad zurückkehrte, war das Steuergerät beziehungsweise das Tachodisplay aus der Halterung gerissen und war nur noch lose mit dem Rad verbunden.