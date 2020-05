Vorläufige Festnahme Täter dringt in Obertraubling in Kindergartenfreigelände ein

Am Freitag, 15. Mai, um 6.50 Uhr, wurde ein 26-jähriger Mann dabei beobachtet, als er in Obertraubling in der Piesenkofener Straße über den Zaun des Kindergartengeländes gestiegen war.