Polizei Oberpfalz Versammlungsgeschehen in der Oberpfalz – Appell an die Bevölkerung

Foto: Marcel A Mayer

Nachdem in Bayern seit Montag, 4. Mai, wieder Versammlungen unter bestimmten Kriterien zugelassen sind, steigt auch das Demonstrationsgeschehen in der Oberpfalz an. Neben einer maximalen Anzahl von 50 Personen gilt es, den Mindestabstand von 1,50 Metern zu wahren und jeden Körperkontakt zu Dritten zu meiden. Versammlungen dürfen ausschließlich unter freiem Himmel stattfinden und sind auf eine Dauer von 60 Minuten begrenzt.