Anzeige und Hausverbot 46-Jährige bei Ladendiebstahl ertappt

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Am Donnerstag, 14. Mai, um 17.10 Uhr, wurde eine 46-jährige Chamerin in einem Warenhaus in der Rodinger Straße in Cham durch einen Mitarbeiter dabei beobachtet, wie sie verschiedene Lebensmittel im Gesamtwert von etwas über 35 Euro in ihre Handtasche packte.