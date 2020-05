9.000 Euro Schaden „Rechts vor Links“ missachtet – Unfallverursacherin leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 12. Mai, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich in Velburg ein Verkehrsunfall. Hierbei übersah eine 34-jährige VW Polo-Fahrerin an einer „Rechts vor Links“- geregelten Kreuzung beim Rechtsabbiegen den von rechts kommenden Hyundai eines 83-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam.