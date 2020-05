Polizei bittet um Hinweise Unbekanntes Fahrzeug streift Kapelle und fährt einfach weiter

Am Samstag, 9. Mai, wurde der PI Parsberg gemeldet, dass die in Breitenbrunn an der Staatsstraße 2234 gelegene Wegkapelle zur Heiligen Maria, auch Kastlmühlkapelle genannt, beschädigt wurde.