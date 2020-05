Pkw übersehen Ein leicht Verletzter und 16.500 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall in Laaber

Foto: 123rf.com

Ein leicht Verletzter und 16.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montag, 11. Mai, gegen 19.40 Uhr, in Waldetzenberg in Laaber ereignete.