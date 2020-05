Eilmeldung Schwerer Unfall auf der A3 zwischen Wörth an der Donau und Kirchroth

Das Polizeipräsidium Niederbayer in Straubing meldet am Montag, 11. Mai, einen schweren Unfall auf der Autobahn A3.

Kirchroth. Nach ersten Angaben hat sich der Unfall gegen 18.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wörth an der Donau-Ost und Kirchroth in Fahrtrichtung Österreich ereignet. Am Unfall sind mehrere Fahrzeuge beteiligt.