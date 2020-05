Unfall Motorradfahrer stürzt und verletzt sich mittelschwer

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitagabend, 8. Mai, befuhr ein 45-jähriger Leichtkraftradfahrer die Kötztinger Straße in Furth im Wald und wollte an der Einmündung zur Äußeren Kötztinger Straße nach rechts abbiegen. Hierbei kam er mit seinem Zweirad ins Rutschen und stürzte.