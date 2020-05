Aufmerksamer Zeuge Polizei erwischt Fahrraddieb auf frischer Tat

Foto: Hoppe/123rf.com

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte am Mittwoch, 6. Mai, gegen 23 Uhr, einen Fremden in der Garage seines Nachbarn in der Peter-Rosegger-Straße in Regenstauf. Auf Ansprache konnte der Fremde keinen plausiblen Grund für seine Anwesenheit nennen und entfernte sich aus der Garage.