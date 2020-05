6.000 Euro Schaden 64-Jährige übersieht beim Abbiegen ein anderes Auto – eine Person leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 5. Mai, gegen 12.30 Uhr, befuhr eine 51-jährige Ford-Fahrerin die Kreisstraße R8 bei Mötzing von der Bundesstraße B8 her kommend in Richtung Sünching. Zur gleichen Zeit bog eine 64-jährige Audi-Fahrerin von der Römerstraße nach links in die Kreisstraße R8 ein, um in Richtung Sünching zu fahren, und übersah dabei den vorfahrtberechtigten Ford.