Hinweise erbeten Pkw flüchtet nach Unfall auf Wanderparkplatz

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 5. Mai, gegen 19 Uhr, befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin in Schönthal die Gemeindeverbindungsstraße von Flischbach kommend in Richtung Öd. Auf Höhe des Wanderparkplatzes, kurz hinter einer Kuppe, sah sie einen dunklen Pkw, der mit einer männlichen Person besetzt war. Der Fahrer des Pkws bog gerade in die Gemeindeverbindungstraße ein und stand daher quer auf der Straße.