Zeugen gesucht Die Kripo ermittelt zu einem Einbruch in ein Möbelhaus in Regensburg

Foto: 123rf.com

Den frühen Sonntagmorgen, 3. Mai, nutzten unbekannte Täter, um in ein Möbelgeschäft in der Langobardenstraße in Regensburg einzubrechen . Sie verursachten erheblichen Sachschaden.