Zeugen gesucht Kurve geschnitten und nach Unfall weitergefahren

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Mittwoch, 29. April, gegen 14.35 Uhr, fuhr ein 32-jähriger BMW-Fahrer auf der Staatsstraße 2234 von Carolinenhütte in Richtung Hohenfels. In einer Linkskurve kam ihm ein silberfarbener Kleinwagen (ähnlich einem VW Golf) zum Teil auf seiner Fahrspur entgegen, weswegen er nach rechts ausweichen musste und in die angrenzende Ackerfläche fuhr.