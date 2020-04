Trunkenheitsfahrt Betrunkener fährt ohne Licht mit Pkw durch Cham

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 29. April, um 20.41 Uhr, wurde ein 61-jähriger Chamer mit seinem schwarzen Mazda in der Ludwigstraße in Cham durch eine Streifenbesatzung der PI Cham kontrolliert, da er an seinem Fahrzeug kein Licht eingeschaltet hatte.