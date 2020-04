Polizei ermittelt Dreiste Diebin klaut Handtasche einer Frau, während diese an einem Grab betet

Eine bislang unbekannte Täterin entwendete am Montag, 27. April, gegen 12 Uhr, die Handtasche einer Friedhofsbesucherin in der Friedenstraße in Regensburg.