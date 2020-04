Am Sonntag, 26. April, gegen 1 Uhr, wurde aus dem Garten eines Wohnanwesens in Bad Kötzting ein Mähroboter entwendet. Der bislang unbekannte Täter durchtrennte ein Stromkabel und entwendete den Mähroboter samt Ladestation.

Bad Kötzting. Es handelt sich hierbei um einen Mähroboter der Marke Worx in der Farbe orange/schwarz. Der Wert des Mähroboters betrug circa 800 Euro. Der unbekannte Täter ließ am Tatort einen großen Müllsack zurück, in dem sich Leergut befand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kötzting in Verbindung zu setzen.