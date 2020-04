Crash in der Kreuzung Eigentlich hatten nur die Rechtsabbieger hatten Grün – VW-Fahrerin leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 25. April, gegen 11 Uhr, kam es in Regensburg an der Kreuzung Lilienthalstraße/Kirchmeierstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.