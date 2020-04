Unfall in Tegernheim Beim Einfahren in den Kreisel gestürzt – Motorradfahrer wird mittelschwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 25. April, um 18.44 Uhr, ereignete sich in Tegernheim im Kreisverkehr in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Motorradfahrer mittelschwer verletzt wurde.