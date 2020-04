Hinweise erbeten Unbekannter fährt grauen Skoda an und haut ab

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montag, 20. April, 6.30 Uhr, bis Dienstag, 21. April, 11.50 Uhr, wurde auf eine Schotterparkplatz am Josef-Mühlbauer-Platz in Roding ein geparkter, grauer Skoda Octavia angefahren.