Anzeige erstattet Rollerfahrer nach kurzer Verfolgungsfahrt gestoppt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein 20-jähriger Rollerfahrer aus Walderbach konnte am Sonntag, 19. April, um 20 Uhr, in der Abtsrieder Straße in Walderbach nach kurzer Verfolgungsfahrt von Beamten der PI Roding angehalten werden.