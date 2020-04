Polizei sucht Zeugen Unbekannte klauen Spanngurtratschen von einem Traktoranhänger in Seubersdorf

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Dienstag, 14. April, 12 Uhr, bis Mittwoch, 15. April, 9 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter drei Spanngurtratschen von einem Traktoranhänger. Der Anhänger war am Sonnenhügel in Seubersdorf abgestellt.