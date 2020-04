Bundespolizei sucht Zeugen Diebe trieben im Schnell-Restaurant am Hauptbahnhof in Regensburg ihr Unwesen

Foto: Bundespolizeidirektion München

Ein Zeuge informierte am Mittwoch, 15. April, in den späten Abendstunden eine Streife der Bundespolizei über drei männliche Jugendliche, die aus einem Schnell-Restaurant am Hauptbahnhof kamen und möglicherweise einen Diebstahl verübt hätten.