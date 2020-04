Crash am Donnerstag Baustellenabsicherung übersehen – 120.000 Euro Schaden bei Unfall auf der A3

Foto: Alexander Auer

Am Donnerstag, 16. April, 19.45 Uhr, befuhr ein Sattelzug die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Auf Höhe der Anschlussstelle Neutraubling im Verschwenkungsbereich der Baustelle fuhr der Fahrzeuglenker ungebremst in die Baustelle und beschädigte dabei eine größere Anzahl an Warnbaken und Verkehrsschildern sowie zwei im Baustellenbereich abgestellte Straßenwalzen.