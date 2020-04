Die Kripo ermittelt Einbrecher lassen Tresor mitgehen

Foto: 123rf.com

Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen, 15. und 16. April, gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftsgebäude im Gewerbepark in Wörth an der Donau und entwendeten einen Standtresor.