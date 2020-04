Zeugen gesucht „Zündler“ auf Spielplatz in Regensburg unterwegs

Einen Schaden von rund 2.000 Euro richtete am Mittwoch, 15. April, zur Mittagszeit ein unbekannter Täter auf dem Spielplatz an der Kleingartenanlage bei der Ostpreußenstraße in Regensburg an.