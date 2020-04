Anzeige erstattet Armbanduhren geklaut – Duo hat jetzt Hausverbot

Foto: Ursula Hildebrand

Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls erhalten zwei Männer, die am Donnerstag, 9. April, gegen 13.45 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in Hemau dabei beobachtet wurden, wie sie zwei Herrenarmbanduhren im Wert von 56 Euro aus der Verpackung nahmen.