Ermittlungen in Waldmünchen Hinweis eines Anwohners führte zur Festnahme von Zigarettenschmugglern

Foto: Polizeistation Waldmünchen

Am Dienstagmittag, 7. April, teilte ein Waldmünchner Bürger der Polizei mit, dass er seit circa 14 Tagen zwei Männer beobachte, die fast täglich ihr Fahrzeug in der Ortschaft Höll in unmittelbarer Grenznähe parken und anschließend zu Fuß über die „grüne Grenze“ nach Tschechien gehen. Etwa 30 Minuten später kehren sie mit Rucksäcken oder Taschen zurück.