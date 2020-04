Die Polizei ermittelt Beim Klauen erwischt – 29-Jähriger bedroht Detektiv mit einer Spritze

Ein ertappter Ladendieb bedrohte auf seiner Flucht den Detektiv mit einer Spritze.

Regensburg. Der Ladendetektiv eines Geschäftes in den Regensburg Arcarden bemerkte am Montag, 6. April, gegen 14 Uhr, einen Mann, der Waren einsteckte und diese nicht bezahlte. Nachdem er den Kassenbereich bereits verlassen hatte, sprach er ihn an. Der Ladendieb versuchte zu fliehen, wurde jedoch vom Ladendetektiv eingeholt und in der Nähe des Posthofs gestellt. Nachdem der Ladendieb den Detektiv mit einer Spritze bedroht hatte, setzte er seine Flucht fort. Hierbei entledigte er sich einem Teil seiner Beute. Ein Tatverdächtiger konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Die PI Regensburg Süd leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen den 29-Jährigen ein.